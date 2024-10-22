Художник из Шатуры закрасил вандальные надписи рисунками из мультфильма

Новые граффити вместо запрещенных надписей появились в Шатуре. Их создал художник Александр Ежов вместе с участниками областного движения «Волонтеры Подмосковья».

Ребята из Комплексного молодежного центра в Шатуре приняли участие в акции по устранению вандальных изображений, где были указаны контакты распространителей наркотиков. Волонтеры закрасили наименования адресов на проспекте Ильича, а художник Александр Ежов оформил стены рисунками.

Местные жители с одобрением отнеслись к новым арт-объектам, которые украсили неприглядные здания.