Художник из Шатуры закрасил вандальные надписи рисунками из мультфильма

Фото: КМЦ г.о. Шатура

Новые граффити вместо запрещенных надписей появились в Шатуре. Их создал художник Александр Ежов вместе с участниками областного движения «Волонтеры Подмосковья».

Ребята из Комплексного молодежного центра в Шатуре приняли участие в акции по устранению вандальных изображений, где были указаны контакты распространителей наркотиков. Волонтеры закрасили наименования адресов на проспекте Ильича, а художник Александр Ежов оформил стены рисунками.

Местные жители с одобрением отнеслись к новым арт-объектам, которые украсили неприглядные здания.

КМЦ г. о. Шатура
Фото: КМЦ г. о. Шатура
1/4
КМЦ г. о. Шатура
Фото: КМЦ г. о. Шатура
2/4
КМЦ г. о. Шатура
Фото: КМЦ г. о. Шатура
3/4
КМЦ г. о. Шатура
Фото: КМЦ г. о. Шатура
4/4

Отметим, что акция прошла 18 октября на территории Московской области. Она организована в соответствии с планом работы Антинаркотической комиссии Московской области и регионального движения «Волонтеры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте