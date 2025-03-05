Художник из Санкт-Петербурга напишет картины про историю Коломны

Музей «Арткоммуналка» в Коломне открывает новый сезон творческих резиденций. В муниципалитет приедет художница Лина Кордюченко из Санкт-Петербурга, которая напишет полотна на основе истории городского округа.

Лина Кордюченко — участник коллективных выставок в Москве и Санкт-Петербурге, ярмарок «Win win», «Port art fair» и «Third art fair», автор персональных проектов в «Мастерской Полковника» в арт-центре «Пушкинская-10», «Терминале А» в Нижнем Новгороде. Она также стала частью известной арт-группы «Паразит» в 2022 году.

Художница приедет в Коломну как победительница международного грантового конкурса «Арткоммуналка 2024–2025», который проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

«Лина Кордюченко будет реализовывать проект „Безграничное“, посвященный мифам и легендам Коломны. В планах — собрать городские истории, которые найдут отражение в серии рисунков и керамических изделий», — рассказали в пресс-службе резиденции.

Музей-резиденция «Арткоммуналка» поддержала Гончарная школа Завацких.