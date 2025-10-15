Художник из Пушкино примет участие в фестивале «Авача Стрит Арт» на Камчатке

Мурал художника из Пушкино Сергея Салина принимает участие в онлайн-голосовании за самое впечатляющее произведение стрит-арта 2025 года. Мероприятие проводят в рамках шестого фестиваля «Авача Стрит Арт», организованного в Петропавловске-Камчатском.

В голосовании принимают участие 26 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов России. Темы традиционно отражают уникальность Камчатского края: богатую историю, природу, спортивные достижения и туристический потенциал. Особое место заняла тема Великой Отечественной войны. В этом направлении работы создали пять художников. Всего на суд зрителей представили 50 муралов, которые украсят фасады многоквартирных домов.

Среди участников — Сергей Салин из Пушкино. Он представил на конкурс работу «Родина малая и большая». В мурале он рассуждает о связи человека с родной землей и о России, которая у каждого своя. Художник посвятил творение личной и общей памяти о героях настоящего и прошлого. Мурал можно будет увидеть в Петропавловске-Камчатском на Вольского, 22.

Проголосовать за Сергея Салина из Пушкино можно по ссылке до 16 октября. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте госуслуг.