Художник из Подольска стал призером дальневосточного конкурса

Вот уже почти десять лет своими шедеврами Илья Демченко из Подольска украшает целые города — жители сами просят местные администрации позвать художника. Муралы с изображениями различных героев отзываются в душе каждого.

Свою деятельность Илья Демченко начал в Подольске. В 2016 рядом с памятником Подольским курсантам он нарисовал их самих — Красных юнкеров. Тогда рисунок во всю стену дома поразил не только жителей Подольска, но и близлежащих городов. Илью стали звать в Чехов, Серпухов и другие города Московской области. Слава пошла по всей стране. Так автор добрался и до Камчатки, где уже пять раз успел побывать с рабочим визитом и принять участие в конкурсе «Авача Стрит Арт» с муралом «Огнеборец» в Петропавловске-Камчатском.

В этом году он занял второе место, ранее становился победителем. Голосовали за работы Ильи люди из разных уголков России — он набрал почти 500 голосов.

Получив денежный приз за участие, художник сразу же вложил его в дело — купил графический планшет и другие инструменты для работы.

В планах у мастера — не останавливаться, а развиваться дальше. Каждый взмах баллончика и каждый мазок краски дарят восторг любителям уличного искусства. Поэтому и радовать жителей своим творчеством Илья планирует еще многие годы.