Художник из Подольска сделал граффити фрегата «Аврора» на Камчатке

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Илья Демченко из Подольска создал картину в жанре граффити на стене дома в Петропавловске-Камчатском. Он изобразил на ней фрегат «Аврора».

Легендарный фрегат изобразил художник-граффитист из Подольска на стене дома на улице Тушканова в Петропавловске-Камчатском.

Илья Демченко создал граффити в преддверии 170-летия обороны Петропавловским гарнизоном от англо-французской эскадры. Тогда среди защитников был и фрегат «Аврора».

Отметим, что в Петропавловске-Камчатском художник создал уже 12 работ. Он также является автором мурала «Оборона Петропавловского порта». В Подольске на фасаде дома на Октябрьском проспекте изображен легендарный советский летчик-истребитель Виктор Талалихин. Это тоже работа Ильи Демченко.

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