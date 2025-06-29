Художник Фукс Дефинбахер расписал трансформаторную будку в Подольске

В Подольске на территории кабельного завода «СПКБ-техно» неприметная трансформаторная будка превратилась в арт-объект благодаря художнику-иллюстратору Фуксу Дефинбахеру из Нижнего Новгорода. Он побывал на экскурсии на кабельном заводе в Подольске, впечатлился и прислал руководству завода черновик росписи.

Директор «СПКБ-техно» Максим Тугучев предложил ему расписать трансформаторную будку на территории предприятия. Лаковым маркером художник с трех сторон изобразил все, что относится к заводу: станки, кабели, машины и многое другое. На четвертой стороне нарисовал здания и сооружения, которые вдохновили мастера во время поездки в Подольск - храмы, памятники, заводы.