Художник Алексей Шилов украсил стены лицея в Лобне живописными пейзажами

Роспись стен завершилась в лицее Лобни. Живописные пейзажи на стене площадью около 200 квадратных метров появились в коридоре образовательного учреждения.

Работой занималась команда художников. Для создания пейзажей Алексей Шилов использовал архивные фотографии из местного музея.

Изображения посвящены истории городского округа Лобня. На стенах лицея можно увидеть озеро Киово и его окрестности, а также чаек.

«Этот проект вносит значительный вклад в формирование высокого культурного уровня и гармоничное развитие наших лицеистов. Благодарим Алексея Шилова за профессионализм и уникальный авторский стиль, который обогатил образовательное пространство города», — прокомментировали педагоги лицея.

Отметим, что Алексей Шилов является членом Творческого союза художников России. Его работы известны во многих городах Московской области.