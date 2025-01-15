Художник Александр Фадеев нарисовал на стенах подъезда в Истре картины

Александр Фадеев знаменит яркими рисунками на весь округ, уже ни раз он радовал жителей своими граффити или картинами маслом. Благодаря региональной программе «Формирование современной комфортной городской среды» капитально отремонтировали три подъезда в Истре, в одном из них художник и раскрасил стены.

Накануне новогодних праздников в многоквартирном жилом доме по адресу: город Истра, Воскресенская площадь, дом № 3, художник Александр Фадеев нарисовал картины на стенах на тему «Семья». Он изобразил молодую семью с сыном, взявшихся за руки людей встречает солнце. На другой стене маленькая девочка качается на качелях.

Эскиз художник сделал сам, он расписал стены перед новогодними праздниками. В своих работах Александр Фадеев показал образы , которые отражают семейные традиции и теплую атмосферу домашнего уюта. Картины не только улучшают внешний вид подъезда, но и создают более комфортную и дружелюбную среду для жителей.