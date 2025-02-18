Художественный мастер-класс провели для детей участников СВО в Волоколамске

Свыше 20 детей бойцов СВО посетили художественный мастер-класс в Волоколамске. Его организовал благотворительный проект «Синергия добра» при поддержке регионального Министерства информации и молодежной политики.
Участники мастер-класс рисовали масляными красками и использовали разные художественные техники. Ребятам помогали профессиональные художники.
Как рассказала руководитель проекта Виктория Максимова, такие встречи пользуются большой популярностью у ребят.
«Сегодня каждый художник работает индивидуально со своим юным учеником, старается передать частичку своего внимания и любви. Мы предоставляем детям полную свободу выбора и действия во время мастер-класса, чтобы помочь им выразить свои чувства и мысли на холст. В процессе работы помогаем снять напряжение и наполнить себя положительными эмоциями», — сказала она.
После мастер-класса ребятам подарили тетради и книгу с мотивирующими фразами.
Активисты проекта «Синергия добра» регулярно ездят в реабилитационные и другие социальные учреждения и дают уроки живописи для детей.
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