Художественный мастер-класс провели для детей участников СВО в Волоколамске

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

Свыше 20 детей бойцов СВО посетили художественный мастер-класс в Волоколамске. Его организовал благотворительный проект «Синергия добра» при поддержке регионального Министерства информации и молодежной политики.

Участники мастер-класс рисовали масляными красками и использовали разные художественные техники. Ребятам помогали профессиональные художники.

Как рассказала руководитель проекта Виктория Максимова, такие встречи пользуются большой популярностью у ребят.

«Сегодня каждый художник работает индивидуально со своим юным учеником, старается передать частичку своего внимания и любви. Мы предоставляем детям полную свободу выбора и действия во время мастер-класса, чтобы помочь им выразить свои чувства и мысли на холст. В процессе работы помогаем снять напряжение и наполнить себя положительными эмоциями», — сказала она.

Фото: Министерство информации и молодежной политики МО
1/3
Фото: Министерство информации и молодежной политики МО
2/3
Фото: Министерство информации и молодежной политики МО
3/3

После мастер-класса ребятам подарили тетради и книгу с мотивирующими фразами.

Активисты проекта «Синергия добра» регулярно ездят в реабилитационные и другие социальные учреждения и дают уроки живописи для детей.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте