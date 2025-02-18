Художественный мастер-класс провели для детей участников СВО в Волоколамске

Свыше 20 детей бойцов СВО посетили художественный мастер-класс в Волоколамске. Его организовал благотворительный проект «Синергия добра» при поддержке регионального Министерства информации и молодежной политики.

Участники мастер-класс рисовали масляными красками и использовали разные художественные техники. Ребятам помогали профессиональные художники.

Как рассказала руководитель проекта Виктория Максимова, такие встречи пользуются большой популярностью у ребят.

«Сегодня каждый художник работает индивидуально со своим юным учеником, старается передать частичку своего внимания и любви. Мы предоставляем детям полную свободу выбора и действия во время мастер-класса, чтобы помочь им выразить свои чувства и мысли на холст. В процессе работы помогаем снять напряжение и наполнить себя положительными эмоциями», — сказала она.