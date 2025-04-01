Художественный мастер-класс для детей из ЛНР прошел в Красногорске

В музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске прошел творческий мастер-класс, который организовали участники проекта «Синергия добра». Мероприятие объединило 22 ребенка из Лисичанска Луганской Народной Республики.

У каждого юного художника был собственный волонтер-наставник. Куратор проекта «Синергия добра» Анна Старухина рассказала, что идеей программы было взаимодействие с детьми через творчество.

«В этом проекте все художники — это волонтеры. Они участвуют из личных убеждений, опираясь на свои ценности. Поэтому мы уверены, что все ребята, которые взаимодействуют с ними, получают порцию вдохновения, тепла, любви и заботы», — пояснила она.

В этом году накануне празднования 80-летия Великой Победы темой рисунков стал «Великий подвиг».

«„Синергия добра“ — ей пропитан практически каждый элемент проекта. В каждом человеке, в каждом движении кисти, в каждой картине. Люди начинают улыбаться. Они начинают чувствовать себя счастливыми», — отметил художник-волонтер проекта Александр По.

Один из участников мероприятия, 13-летний Иван Дегтяренко из Лисичанска поделился, что ему очень нравится работать с наставником.

«Мне нравится работать со своим наставником. Мой прадедушка учил меня срисовывать всякие предметы и вещи, поэтому мне легко дается что-то срисовать. Я выбрал танк. Потому что мне нравится техника. Я, когда вырасту, хочу стать танкистом», — сказал Иван.

Отметим, что за все время существования проекта «Синергия добра» дети и их наставники написали более 600 картин. Работы 29-го мастер-класса оцифруют и используют в инсталляции, посвященной 80-летию Великой Победы.