Художественный конкурс о защитниках Отечества прошел в Одинцове

Художественный конкурс «Вернисаж Победного мая», посвященный защитникам Отечества, состоялся в Одинцовском округе. В нем приняли участие 23 художника из Одинцовского округа и других регионов.

На выставке в культурном центре представили 80 работ, посвященных войнам с 1812 года и до специальной военной операции. Картины оценивало профессиональное жюри.

Директор культурного центра Елена Борисова отметила, что фестиваль несет память о победе 1945 года и о победных результатах, которые идут сейчас на наших границах. Она подчеркнула, что организаторы объединили два великих события нашей страны — трагических, но победных.

В этот день также состоялся масштабный патриотический концерт с участием коллективов Одинцовского округа и артистов эстрады. Главная идея и цель фестиваля-конкурса — сохранение памяти поколений о событиях Великой Отечественной войны.

В завершении победители получили первое, второе и третье места, а также главный приз — Гран-при.