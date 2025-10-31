Художественную выставку «Проницательные периоды» открыли в Балашихе

Посетителям экспозиции в Доме культуры «Саввино» предлагают ознакомиться с произведениями современного искусства. Эти картины написаны с помощью природного материала — земли.

«Использую землю вместо красок, потому что это живой материал. Землей рисовали и древние художники. Однажды, добавив грунт к картине, я понял, что это подобно магии: ты пишешь пейзаж, а эта земля перетекает в картину», — сказал Михаил Рошняк.

На торжественном открытии выставки «Проницательные периоды» для гостей провели творческую встречу с художниками Игорем Севером и Михаилом Рошняком.

На мастер-классе все желающие попробовали создать свои произведения с помощью земли. Участникам подробно рассказали и показали на практике, как работать с этим натуральным материалом.

Выставка «Проницательные периоды» продлится в округе до 30 ноября 2025 года.