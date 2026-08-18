Художественную выставку по мотивам русских сказок открыли в Дмитрове

В Центральной межпоселенческой библиотеке Дмитрова открылась выставка «Диалоги книги и холста» — совместный проект библиотеки и Дмитровского отделения Союза художников Подмосковья. Экспозиция будет работать до середины сентября и предлагает взглянуть на знакомые литературные произведения через призму творчества современных художников.

В экспозиции представлено более 30 работ: графика, живопись, керамика, куклы и иллюстрации к сказкам. Художники Дмитрова создали их по мотивам книг, знакомых с детства. Среди работ — образы из «Гусей-лебедей», сказок Пушкина и «Приключений Буратино», отсылки к «Алым парусам» Александра Грина, сказам Бажова, произведениям Гофмана и Джанни Родари. Отдельные работы посвящены поэзии Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Александра Блока и Максимилиана Волошина.

Особенность выставки — рядом с каждой работой размещено пояснение с цитатой из литературного произведения. Это помогает увидеть связь между сюжетом книги и авторским замыслом художника. Возможно, для кого-то выставка станет поводом вновь перечитать знакомую с детства книгу или открыть новое произведение — тем более что нужное издание можно найти прямо в библиотеке.

На открытии директор библиотеки Наталья Аникеенко поблагодарила художников за плодотворное сотрудничество и выразила надежду на продолжение совместных проектов.

Руководитель Дмитровского отделения СХП Анна Талиева отметила, что каждая работа в экспозиции — это своеобразный диалог между автором книги и художником, воображением и реальностью.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что развитие культуры остается одним из приоритетов муниципалитета. По его словам, в округе продолжают обновлять учреждения культуры, закупать современное оборудование и создавать условия для новых форматов, которые делают культурную жизнь доступной и разнообразной для жителей всех территорий округа.

Выставка «Диалоги книги и холста» работает в Центральной межпоселенческой библиотеке Дмитрова до середины сентября. Вход свободный.