Художественную выставку открыли в школе искусств «Фламинго» в Белоозерском

В Детской школе искусств «Фламинго» города Белоозерский прошло торжественное открытие выставки работ учащихся. Ее ученики регулярно участвуют и побеждают на международных, межрегиональных и областных конкурсах и выставках.

Школа искусств «Фламинго» является центром творческой жизни, где проходят разнообразные мероприятия. В прошедшем учебном году юные художники получили более 50 дипломов различного уровня. Кроме того, коллектив Детской школы искусств является организатором Московской областной открытой выставки-конкурса «Воскресенская радуга».

Начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск, Елена Баклушина, поздравила учеников и преподавателей с успешным завершением учебного года, вручив похвальные листы тем, кто достиг высоких результатов в обучении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».