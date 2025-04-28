Художественную выставку ко Дню Победы открыли в Видном

В историко-культурном отделе Дворца культеры «Видное» открылась особенная выставка. Экспозиция получила название «Весна. Победа» и собрала 56 произведений, созданных талантливыми преподавателями и студентами Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

«Среди преподавателей — четыре заслуженных художника России. Здесь представлены их работы. Это Алексей Кравченко, Беседнова, Волков и Волокитина. Работы студентов также поражают своим мастерством, ведь они созданы под руководством опытных преподавателей», — пояснила заведующая выставочно-фондовым сектором историко-культурного центра Ольга Панасюк.

По ее словам, зрители могут увидеть произведения, выполненные разных техниках.

Одним из первых посетителей экспозиции стал журналист, писатель и краевед Ленинского округа Алексей Плотников.

«Замечательная выставка. Уже с самого начала, когда заходишь, обращаешь внимание на картину „Дождались“. Художник отобразил сапоги солдата. Рядом картина Волкова „Детство патриарха“», — отметил он.

Кроме основной экспозиции, гости могут увидеть мини-выставку «Расписные оловянные фигурки» — уникальную коллекцию Ивана Королева, воспитанника Детской школы искусств Видного.