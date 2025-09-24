Художественную экспозицию династии Аникеевых откроют в Балашихе

27 сентября в городском округе Балашиха состоится открытие художественной экспозиции династии Аникеевых в Библио-холле Центральной городской библиотеки имени Тютчева. Выставка приурочена к столетнему юбилею со дня рождения знаменитого художника Михаила Аникеева.

На выставке будут представлены более 30 картин трех поколений мастеров семьи Аникеевых, включая работы самого Михаила Аникеева, его сына Михаила и внучки Дарьи. Это уникальная возможность для жителей и гостей города увидеть произведения искусства, которые отражают традиции и стиль этой талантливой династии.

Торжественное открытие начнется в 15:00 и включает в себя экскурсию по выставке с участием художников, а также выступление музыкантов.

Михаил Аникеев — заслуженный художник России, чьи картины находятся в музеях мира и частных коллекциях. Он также является членом группы художников «Пятидесятников-Целинников», что подчеркивает его значимость в современном искусстве.

Выставка будет доступна для посещения с 27 сентября до 30 октября. Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте библиотеки.