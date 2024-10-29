Художественная галерея в Лобне отметила 20-летний юбилей

Художественная галерея имени Владимира Коробкова открылась в Лобне 29 октября 2004 года. Во вторник, 29 октября, вернисаж отпраздновал свое 20-летие.

Идею собрать вместе творческих людей Лобны предложил Владимир Коробков. Местные художники впервые получили возможность выставлять свои картины в зале, открывшемся на улице Ленина. Имя основателя галерее присвоили в 2021 году.

За годы существования учреждения было организовано более 400 различных выставок. В галерее проводятся торжественные мероприятия, праздники и творческие встречи, познавательные квесты и мастер-классы. Фонды выставочного зала регулярно пополняют картины, скульптуры, мозаика и плакаты.

Уже семь лет руководит галереей Константин Буйко, по инициативе которого в городе ежегодно проводят фестиваль акварели «Яблоневый сад».

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