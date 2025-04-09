Художественная выставка «Творческая весна» открылась в Богородском округе

В Ррайонном доме культуры в Ногинске состоялось открытие новой выставки «Творческая весна». Представленные в экспозиции картины написали учащиеся и выпускники художественного отделения Обуховской детской музыкальной школы.

Посетители выставки увидят 36 лучших работ по живописи и декоративно-прикладному искусству. Авторы в течение 2021–2024 годов участвовали и побеждали в межзональных, областных, всероссийских и международных конкурсах.

Опытные наставники юных талантов тоже присутствовали на выставке: Галина Юганова, Сергей Филиповский, Ирина Старовойт.

Начальник управления культуры округа Елена Дмитроченко отметила высокий уровень работ. Она поблагодарила ребят, педагогов и директора Обуховской детской музыкальной школы Александра Иванина.

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