Художественная выставка «Русская усадьба» началась в Химках

Авторы изобразили бытовые пейзажи и натюрморты: приусадебные цветники, букеты полевых цветов. Инициатива организовать выставку принадлежит художнику-пастелисту, члену Союза художников Подмосковья Натали Михайлюк.

«Мне всегда интереснее показать событие, информацию, время — неважно что, через предметы, какие-то важные вещи, с которых потом человек считает какую-то собственную историю. Для меня это большое счастье — увидеться со зрителем», — рассказала Михайлюк.

Всего в проект входят свыше 100 картин, в Химки привезли около 30 полотен. Также на выставке представлена инсталляция основателя музея Сергея Агрбы «Станция дачная»: интерактивные фотозоны, макеты транспорта и зданий, «живые» картины.

«Многие, кто приходит, сразу вспоминают свое детство на этих самых дачах. И через эти выставки мы бы хотели показать, что дача — это все-таки место, где можно отдохнуть душой», — отметил Агрба.

Завершил церемонию открытия выставки мастер-класс по написанию натюрморта от Натали Михайлюк.

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