Художественная выставка работ участника ВОВ открылась в Черноголовке

Коллекцию работ передал музею сын художника — Владимир Карпов. Ранее эти картины выставлялись лишь в праздничные дни, например, в фойе Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске или на День Победы. Теперь они займут своё достойное место в постоянной экспозиции музея.

Этот дар был особенно ценен и символичен для сотрудников музея в год 80-летия Великой Победы. Теперь у посетителей будет возможность увидеть эти уникальные произведения.

Торжественное открытие провели директор музея Дмитрий Дорогойченко и Владимир Карпов, который также провёл для гостей подробную экскурсию по творчеству своего отца.