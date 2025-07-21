Художественная выставка работ участника ВОВ открылась в Черноголовке

Новая постоянная выставка открылась в городском округе Черноголовка. В Военно-техническом музее славы села Ивановское представили экспозицию картин участника Великой Отечественной войны Станислава Ивановича Карпова.
Коллекцию работ передал музею сын художника — Владимир Карпов. Ранее эти картины выставлялись лишь в праздничные дни, например, в фойе Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске или на День Победы. Теперь они займут своё достойное место в постоянной экспозиции музея.
Этот дар был особенно ценен и символичен для сотрудников музея в год 80-летия Великой Победы. Теперь у посетителей будет возможность увидеть эти уникальные произведения.
Торжественное открытие провели директор музея Дмитрий Дорогойченко и Владимир Карпов, который также провёл для гостей подробную экскурсию по творчеству своего отца.
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