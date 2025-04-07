Художественная выставка открылась в доме культуры «Дружба» в Чехове

Во дворце культуры «Дружба» муниципального округа Чехов октылась выставка художника-любителя Константина Долганя. В экспозиции представлены работы в жанре портретной живописи и пейзажи средней полосы России: окрестностей Серпухова, Тарусы и Поленово.
Константин Долгань — член художественной мастерской «Мансарда» при Музейно-выставочном центре. Его жизнь неразрывно связана с реками России: мастер родился на Амуре, жил и творил на Волге, Неве и Днепре. Ранее автор уже выставлял свои картины в муниципалитете.
Жителей и гостей Чехова приглашают посетить выставку работ Константина Долганя. Посмотреть картины можно по адресу: улица Чехова, дом № 45, Дворец культуры «Дружба». График работы: с 11:00 до 16:30 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье — выходные дни. Вход для всех желающих свободный.
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