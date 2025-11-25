Художественная выставка откроется в Дмитровском кремле 27 ноября

Выставка «Форма цвета» откроется в музейно-выставочном комплексе Дмитровского кремля 27 ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Проект объединяет работы художницы Анны Березовской и мастера деревянной скульптуры Дмитрия Воронина.

Гостям покажут 26 картин Анны Березовской, выполненных в стиле поэтического реализма. На ее полотнах привычные предметы становятся символами взглядов и ощущений автора, создавая атмосферу праздника и чудес.

Вторая часть экспозиции — деревянные скульптуры Дмитрия Воронина. Мастер использует технику маркетри и инкрустацию металлом. На выставке представят 50 его работ в жанре анималистики. Автор называет свою технику «лоскуточной», так как сочетает разноцветный шпон и древесину разных пород. Его стиль опирается на традиции народного и наивного искусства.

Выставка продлится до 31 января 2026 года.