Художественная выставка «Осенний вернисаж» открылась в Серпухове

В Музейно-выставочном центре Серпухова состоялось торжественное открытие выставки «Осенний вернисаж». Посетителей ждет около 200 работ, созданных 59 талантливыми художниками, представляющими все многообразие стилей и техник.

Живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство – от изысканной керамики до филигранной росписи по дереву, от сверкающей эмали до невесомого батика и кружева – каждая работа уникальна и неповторима.