Художественная выставка «Осенний вернисаж» открылась в Серпухове

В Музейно-выставочном центре Серпухова состоялось торжественное открытие выставки «Осенний вернисаж». Посетителей ждет около 200 работ, созданных 59 талантливыми художниками, представляющими все многообразие стилей и техник.
Живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство – от изысканной керамики до филигранной росписи по дереву, от сверкающей эмали до невесомого батика и кружева – каждая работа уникальна и неповторима.
«Осенний вернисаж» дарит редкую возможность увидеть такое собрание профессиональных произведений в одном месте.
Отдельного внимания заслуживают полотна, запечатлевшие архитектурное наследие города, позволяющие взглянуть на привычные пейзажи по-новому.
Выставка продолжит работу до 27 сентября.
