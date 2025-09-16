Художественная выставка о театре открылась в музее-заповеднике в Дмитрове

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открылась выставка «Иллюзия театра. Театр Гонзаги в Архангельском», где представлены экспонаты из коллекции музея-заповедника «Архангельское». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Театр в Архангельском занимал особое место среди усадебных театров Москвы и Подмосковья. Здесь главное внимание уделяли не актерам, а декорациям. Итальянский художник Пьетро Гонзага по заказу князя Юсупова создавал сменяющиеся под музыку оркестра картины, которые и становились основой спектакля.

Посетители выставки могут увидеть подлинные чертежи, элементы оформления театра, макеты с вариантами декораций по эскизам Гонзаги, а также старинные осветительные приборы, использовавшиеся в усадебном театре. До наших дней сохранились не только части интерьера зрительного зала и театральные механизмы, но и оригинальные декорации Гонзаги — уникальные для Европы.

Кроме того, в экспозицию вошли предметы из собрания «Дмитровского кремля», связанные с театром Апраксиных в Ольгово. Выставка будет работать до 11 января 2026 года.