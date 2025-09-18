Художественная выставка о русской культуре открылась в Коломне

В картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне открылась выставка «По пути и кстати. Коломна» заслуженного художника России Андрея Ремнева. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Экспозиция посвящена русской культуре и традициям. В своих работах Ремнев сочетает приемы древнерусской иконописи, живописи XVIII века и конструктивизма. Он использует технику многослойной живописи, благодаря чему картины отличаются выразительностью, декоративностью и особой глубиной.

Андрей Ремнев окончил Московское художественное училище памяти 1905 года и институт имени Сурикова. Он изучал иконопись в Спасо-Андрониковском монастыре, проходил стажировку в Германии, работал во Франции, Швейцарии и на Кипре. Художник участвовал во многих выставках в России и за рубежом, его работы находятся в частных коллекциях. Сейчас он преподает живопись и композицию в институте имени Сурикова.

Выставка проходит в первом корпусе галереи и будет открыта до 26 октября 2025 года.