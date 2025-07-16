Художественная выставка «Неизбывная Россия» открылась в Зарайске

Торжественное открытие новой выставки под названием «Неизбывная Россия» состоялось в Зарайском филиале Бахрушинского театрального музея. Свои работы представила член творческого союза художников России Мария Федотова.

Мария уже стала участницей и дипломатом более 40 международных и российских выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Вальдизе, Выборге, Харбине, Торхове и других городах.

Экспозиция в Зарайске собрала работы, посвященные памяти Сергея Николаевича Андрияка. В ней представлены живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.

Гостям мероприятия предоставили уникальную возможность погрузиться в атмосферу русской культуры и искусства, увидеть работы, которые вдохновляют и заставляют задуматься о вечных ценностях.

Напомним, выставка будет работать до пятого августа ежедневно с 10:00 до 18:00.