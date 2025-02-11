Художественная выставка монохромного искусства открылась в Химках

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» открылась уникальная художественная выставка под названием «Монохром, как точка притяжения». Она предлагает жителям и гостям города погрузиться в историю монохромного искусства и попробовать себя в роли художника.

Посетители смогут насладиться атмосферой спокойствия, где цвет, фактура и форма становятся не просто элементами искусства, а медитативными акцентами. Здесь время словно останавливается, позволяя каждому насладиться моментом и гармонией с окружающим миром.

Важно отметить, что выставочный комплекс «Артишок» пользуется популярностью среди местных жителей и туристов. Каждый день здесь проходят различные мероприятия для детей и взрослых, включая музейные уроки, мастер-классы, квесты и другие интересные программы.

Выставка доступна по адресу: Ленинский проспект 2А. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.