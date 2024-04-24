Художественная выставка «Грани творчества» начнется в Коломне 3 мая | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 12:01 Художественная выставка «Грани творчества» начнется в Коломне 3 мая Unsplash

Читать 360 в

Выставка работ выпускников кафедры музыки и изобразительного искусства филологического факультета Государственного социально-гуманитарного университета начнется в Коломне 3 мая. Все желающие смогут посмотреть экспонаты в галерее «Дом Озерова» до 26 мая.

На экспозиции представят свыше 20 дипломных и курсовых работ в разных жанрах. Среди них — портреты, пейзажи, натюрморты и иллюстрации.

Реклама

Напомним, в Коломенской картинной галерее на данный момент работают три выставочных зала для сменных выставок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».