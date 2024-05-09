Художественная выставка «Дорогами войны» открылась в Воскресенске | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 17:50 Художественная выставка «Дорогами войны» открылась в Воскресенске Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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В фойе Дворца культуры «Химик» состоялось открытие художественной выставки «Дорогами войны», посвященной Дню Победы. Зрителю представлены дипломные работы выпускников изостудии «Карандаш».

Подростки писали картины под впечатлением рассказов и воспоминаний, которыми делились их бабушки и дедушки, непосредственные участники событий времен Великой Отечественной войны. Руководитель студии, художница Ольга Катасонова, отметила, что почти в каждой работе отражены фрагменты жизни предков авторов картин.

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