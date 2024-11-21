Художественная галерея в Лобне отметила 20-летний юбилей

В городском округе Лобня 20 лет исполнилось художественной галерее. За это время там провели более 400 выставок. Познакомиться с юбилейной экспозицией и поздравить коллег пришли художники, музыканты, театральные деятели и жители города.

Художественную галерею в Лобне открыли в 2004 году. Заслуженный художник России и автор геральдических символов города Владимир Коробков стал инициатором ее создания и первым руководителем. Имя основателя галерее присвоили в 2021 году.

«Галерея — это жизнь папы. У него всегда была идея организовать художников, создать что-то такое большое и яркое для города. Соответственно, я тоже периодически помогал ему и в оформлении, и в компоновке», — поделился сын Владимира Коробкова Иван Коробков.

В подарок галерее он передал несколько неизвестных картин основателя, которые уже стали частью юбилейной выставки «Культурное наследие». Там представили живопись, графику, скульптуру, а также работы известных авторов, давно сотрудничающих с галереей.

«Нет рам драгоценной породы, но в каждой картине — душа. Дом, братством рожденный, и годы здесь всякому пить из ковша. Здесь счастлив любой горожанин, юнца наполняется слух. И к храму идут горожане, и радостью полнится дух!» — сказала поэтесса Лариса Токун.