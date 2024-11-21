Художественная галерея в Лобне отметила 20-летний юбилей
В городском округе Лобня 20 лет исполнилось художественной галерее. За это время там провели более 400 выставок. Познакомиться с юбилейной экспозицией и поздравить коллег пришли художники, музыканты, театральные деятели и жители города.
Художественную галерею в Лобне открыли в 2004 году. Заслуженный художник России и автор геральдических символов города Владимир Коробков стал инициатором ее создания и первым руководителем. Имя основателя галерее присвоили в 2021 году.
«Галерея — это жизнь папы. У него всегда была идея организовать художников, создать что-то такое большое и яркое для города. Соответственно, я тоже периодически помогал ему и в оформлении, и в компоновке», — поделился сын Владимира Коробкова Иван Коробков.
В подарок галерее он передал несколько неизвестных картин основателя, которые уже стали частью юбилейной выставки «Культурное наследие». Там представили живопись, графику, скульптуру, а также работы известных авторов, давно сотрудничающих с галереей.
«Нет рам драгоценной породы, но в каждой картине — душа. Дом, братством рожденный, и годы здесь всякому пить из ковша. Здесь счастлив любой горожанин, юнца наполняется слух. И к храму идут горожане, и радостью полнится дух!» — сказала поэтесса Лариса Токун.
Помимо выставок, в художественной галерее проходят встречи с иностранными делегациями, известными деятелями культуры, организуют концерты и творческие вечера, познавательные квесты и мастер-классы. В последнее время сюда приходят родные и близкие военнослужащих. Пока жены бойцов делятся своими переживаниями и проблемами с главой Лобни Анной Кротовой, их дети осваивают технику акварели.
«Наверное, самое основное, это то, что создали сообщество, центр, куда человек может прийти и окунуться в мир прекрасного, да и просто сесть на лавочку тихонечко посидеть и побыть в каком-то благостном, спокойном состоянии. Что очень важно и ценно в сегодняшнем неспокойном мире», — подчеркнул директор художественной галереи городского округа Лобня Константин Буйко.
Молодая художница Ая Самородова впервые выставила здесь свои работы.
«Первый раз в галерею я попала на ее открытие, был конкурс для детей, были именитые, сильные художники, по работам которых мы учились. Войти с ними в один зал, это было прямо гордостью», — отметила она.
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