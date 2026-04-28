HUBERT увеличит продажи газовых котлов в России

Компания HUBERT, производитель газовых котлов из городского округа Ступино, значительно наращивает выпуск своей продукции. На фоне роста спроса и ухода зарубежных брендов с российского рынка предприятие увеличило объем производства до 150 котлов в сутки. По итогам года компания планирует довести продажи до 30 тысяч единиц.

Предприятие было запущено как пилотный проект на базе бывших сельскохозяйственных помещений. Директор производства Сергей Коновалов отметил, что компания полностью инвестировала в инфраструктуру, включая инженерные сети, рабочие места и производственные линии.

Сейчас темпы роста выпуска впечатляют: если на старте предприятие собирало от 12 до 20 котлов в месяц, то сегодня — около 150 единиц ежедневно. В прошлом году компания реализовала 20 тысяч котлов частным потребителям.

Основной драйвер спроса — структурные изменения рынка отопительного оборудования. После ухода иностранных брендов освободилась значительная ниша, которую российские производители стремятся занять. HUBERT позиционирует свою стратегию как импортозамещение с постепенным переходом к полной локализации производства комплектующих.