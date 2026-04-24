HUBERT построит новый завод в особой экономической зоне

Компания HUBERT, российский производитель газового оборудования, получила разрешение на строительство современного производственного комплекса в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Строительные работы планируется начать в мае. Сейчас площадка находится на начальной стадии готовности, но часть инфраструктуры уже создана — ранее на территории установили подстанцию и подготовили бетонные основания.

Проект предусматривает создание предприятия мощностью не менее 250 тысяч газовых котлов в год. Это будут настенные и напольные газовые котлы, конденсационное оборудование, электрические котлы и газовые колонки. Компания оценивает этот показатель как сопоставимый примерно с 30% российского рынка оборудования. На производстве планируется создать около 200 рабочих мест.

Строительство завода станет частью стратегии импортозамещения и локализации производства газового оборудования в России. Компания намерена довести уровень локализации до 70% и постепенно расширять выпуск комплектующих, включая теплообменники, корпуса, расширительные баки и газовые горелки.