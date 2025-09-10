Хранилище для 5 тысяч тонн овощей построят в Дмитровском округе

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных посетил комплекс «Куликово» в Дмитровском округе. В рамках визита он осмотрел производственные площадки и ознакомился с процессом уборочной кампании.

За этот период удалось реализовать девять проектов на площади свыше двух тысяч гектаров. Среди ключевых мероприятий — устройство более 740 гектаров пластмассового дренажа с применением лазерной техники, замена старого оборудования для полива на современные установки, демонтаж ряда сооружений, восстановление оросительных каналов и проведение планировочных работ.

Отдельное внимание в рамках встречи уделили результатам модернизации мелиоративных систем, которая проводилась с 2017 по 2024 год.

«Реализованные проекты способствуют сохранению земельных ресурсов Яхромской поймы. В 70-е ее называли „огородом Москвы“. Четыре совхоза, работавшие на этой территории, закрывали половину потребности столицы в овощах. Мы планируем сохранить и приумножить уже имеющиеся плодородные земли и помочь предприятиям, которые выращивают овощи, реализовывать свои проекты», — отметил Сергей Двойных.

Министр напомнил, что в прошлом году предприятие получило государственную поддержку в размере 32 миллионов рублей для производства картофеля, овощей открытого грунта и проведения мелиоративных мероприятий.

«Также руководство хозяйства представило планы по строительству современного овощехранилища мощностью пять тысяч тонн с объемом инвестиций 512 миллионов рублей», — рассказал глава ведомства.

В 2024 году предприятие «Куликово» собрало 47 тысяч тонн урожая зерна, картофеля и овощей.