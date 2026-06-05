Храм в честь святых Константина и Елены построят в Лобне

Молебен на строительство нового православного храма состоялся 3 июня в микрорайоне Красная Поляна городского округа Лобня. Будущий храм посвятят святым равноапостольным Константину и Елене, а возвести его планируют рядом с Цыганским прудом на улице Верхней.

Богослужение в день памяти святых Константина и Елены совершил благочинный Лобненского церковного округа, настоятель «Киово-Спасского» храма протоиерей Михаил Трутнев. На общей молитве собрались прихожане и жители микрорайона, которые поддержали идею строительства нового духовного центра.

Храм появится по благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла. Земельный участок для будущей церкви предоставил Комитет лесного хозяйства Московской области. Территория расположена на улице Верхней, недалеко от Цыганского пруда.

«Строительство храма станет важным событием для жителей Красной Поляны. Новый приходской центр объединит людей и даст возможность для духовной жизни и совместной молитвы», — отметил протоиерей Михаил Трутнев.

Святой Константин Великий вошел в историю как римский император, который прекратил гонения на христиан и уравнял христианство в правах с другими религиями. Во время его правления Церковь получила поддержку государства, началось активное строительство храмов, а многие исповедники веры смогли вернуться из ссылки.

Особое место в истории христианства занимает и мать императора — равноапостольная царица Елена. По церковному преданию, она способствовала распространению христианской веры и организовала строительство святынь на Святой Земле. При ее участии были возведены храм Воскресения Господня на Голгофе, храм на Елеонской горе, а также храмы в Вифлееме и Хевроне.

Жители округа, желающие поддержать строительство, могут направить пожертвования на счет православного прихода «Михайло-Архангельского» храма Лобни. Настоятелем прихода является иерей Кирилл Сушков. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 926 751 64 18.