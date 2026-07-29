Храм в честь святителя Филарета построят в Коломне

В микрорайоне Колычево в Коломне продолжается строительство Филаретовского храма, который станет не только духовным центром для жителей, но и мемориалом в честь защитников Отечества. Церковь возводят во имя митрополита Московского и Коломенского — святителя Филарета.

Закладка первого камня состоялась в 2025 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Павла.

Как отметил настоятель храма протоиерей Алексий Виноградов, место для строительства выбрали неслучайно: по преданию, именно здесь князь Дмитрий Донской собирал войско перед Куликовской битвой.

Кроме того, храм создается как памятник защитникам Отечества, в том числе участникам специальной военной операции. Инициатива его строительства возникла после обращений военнослужащих и их семей в Коломенскую епархию. Помимо богослужений, там планируют оказывать духовную и психологическую поддержку.

В здании разместят воскресную школу, трапезную и помещения для приходской деятельности, а также основной храм. Прилегающую территорию благоустроят.

По словам руководителя строительства Андрея Красавина, за год удалось завершить устройство свайного основания, построить первый этаж и практически закончить второй, где расположатся основной зал, алтарь и колокольня. Следующим этапом станет возведение бетонных сводов.

Окончить строительство планируют в течение двух–трех лет. Работы проводят на пожертвования прихожан и при поддержке Коломенской епархии. Желающие могут помочь проекту, приняв участие в благотворительной акции «Именной кирпичик».

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