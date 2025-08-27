Храм Священномученика Серафима газифицировали в Дмитровском округе

В храм Священномученика Серафима в поселке Икша провели газ. Для этого специалисты построили 40-метровый газопровод низкого давления.

Настоятель храма, отец Сергий отметил, что события ждали очень долго. Газификация стала возможной благодаря губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и генеральному директору «Мособлгаза» Олегу Тараненку. После их поручения работы провели в кратчайшие сроки.

«В перспективе у нас газификация церковного дома, и храма Матроны Московской. Чтобы сохранять имущество храма, иконы в тепле, а также для того, чтобы были благоприятные условия для молитвы», — добавил священник.

Прихожане разделили радость благоустройства храма после богослужения.

В «Мособлгазе» отметили, что компания проводит ресурс в различные промышленные объекты, производства, коммерческие помещения и объекты культурного наследия. Подать заявку на услугу можно на официальном сайте.