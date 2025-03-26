Храм Собора Новомучеников Богородских построят в Ногинске

Памятник священномученику Константину Богородскому появится в сквере на улице Текстилей в Ногинске. Также рассматривается возможность строительства храма в честь Собора Новомучеников Богородских.

Традиционный объезд главой Богородского округа Игорем Сухиным проблемных объектов на территории Ногинска в этот раз проводился вместе с благочинным Богородского округа, протоиереем Марком Ермолаевым. Первой точкой стала улица Текстилей. В этом году исполняется 30 лет с момента обретения мощей священномученика Константина Богородского.

Глава округа Игорь Сухин и протоиерей Марк Ермолаев осмотрели площадь на улице Текстилей в качестве вероятного места размещения памятника. Тем более, что рядом располагается церковь священномученика Константина Богородского. Помимо этого, планируется благоустроить прилегающую к площади территорию: установить дополнительное освещение, привести в порядок фонтан, высадить деревья в рамках проекта «Парк Победы». Часть работ планируется реализовать уже в этом году. В ближайшее время специалисты приступят к разработке проекта благоустройства.

Второй точкой рабочей поездки стала улица Аэроклубная. Участники объезда обсудили вопрос возможного возведения в лесной зоне храма в честь Собора Новомучеников Богородских.

«Необходимо подготовить площадку. Прежде всего мы поставим временный, небольшой храм и рассчитываем, что здесь начнется богослужебная жизнь. Будет формироваться община. Люди объединяться, чтобы уже капитально здесь возвести храм», — отметил протоиерей Марк Ермолаев.

Место выбрано не случайно. В качестве площадки предполагается локация рядом с местом мученической смерти покровителя Ногинска, священномученика Константина Богородского и двух безымянных страдальцев.