Храм-памятник в честь Георгия Победоносца открыли в Дмитровском округе

Святыня расположена на въезде в город, рядом с памятником покровителю Дмитрова святому Дмитрию Солунскому. Прихожане собрались у стен нового храма, открытия которого открытия ждали долгих 10 лет.

Церемонию Великого освящения провел епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл в сослужении духовенства Дмитровского, Яхромского и Рогачевского благочиний.

Храм возвели в честь 70-летия Великой Победы. Строительство велось на средства, пожертвованные предпринимателями, общественными деятелями и жителями Дмитрова. Местные художники из артели иконописцев под руководством Валерия Гришанова создали уникальную роспись: на стенах изображены великие полководцы России и духовные покровители города.

На торжественной церемонии владыка Кирилл наградил тех, чьими стараниями и добрыми сердцами в Дмитрове появилась новая святыня. Для прихожан организовали праздничную трапезу.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов, присутствовавший на великом освящении, подчеркнул, что двери нового храма открыты для каждого. «Приходите, молитесь о наших героях, о своих близких, о мире на нашей земле», — обратился к собравшимся Михаил Шувалов.