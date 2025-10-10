Храм Иоанна Богослова в селе Сынково освятили в Подольске

День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова стал двойным праздником для жителей села Сынково. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил Великое освящение Иоанно-Богословского храма и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Владыка рассказал об истории этой традиции, которая берет свое начало в Ветхом Завете. «Пророк Моисей построил Скинию и возносил молитвы к богу. И облако сошло на Скинию. Это был явный знак главной силы Божией. И в новозаветной церкви мы также совершаем освящение храма», — сказал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Великое освящение — важнейшее событие в истории храма. В этот день совершается особое чинопоследование. Во время священного обряда совершается перенесение и положение под престолом мощей святых мучеников. Это древний обычай, который ныне соблюдается православной церковью.