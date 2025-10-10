Храм Иоанна Богослова в селе Сынково освятили в Подольске
День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова стал двойным праздником для жителей села Сынково. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил Великое освящение Иоанно-Богословского храма и Божественную литургию в новоосвященном храме.
Владыка рассказал об истории этой традиции, которая берет свое начало в Ветхом Завете. «Пророк Моисей построил Скинию и возносил молитвы к богу. И облако сошло на Скинию. Это был явный знак главной силы Божией. И в новозаветной церкви мы также совершаем освящение храма», — сказал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
Великое освящение — важнейшее событие в истории храма. В этот день совершается особое чинопоследование. Во время священного обряда совершается перенесение и положение под престолом мощей святых мучеников. Это древний обычай, который ныне соблюдается православной церковью.
После Божественной литургии по традиции вокруг церкви был совершен крестный ход.
Храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Сынково был построен в начале 1900-х годов. Сейчас на территории работают православная гимназия и детский сад, где ребятам с малых лет рассказывают о вере, учат с ними молитвы и закон Божий.
После богослужения архиепископ Аксий осмотрел приходское здание храма и рабочие места волонтерской группы помощи участникам специальной военной операции. Владыка поблагодарил волонтеров за труды и пожелал Божией помощи.