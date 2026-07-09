Хозяйство в Коломне увеличит площадь вишневых садов до 100 гектаров

В Подмосковье начался сезон сбора вишни. В ближайшие недели жители региона смогут приобрести свежие ягоды и поддержать местные фермерские хозяйства.

Одним из крупнейших производителей остается хозяйство «Екатерининские сады» в Коломне, где вишневые сады занимают 66 гектаров. Площадь планируют увеличить до 100 гектаров. Сбор урожая уже начался, он продлится примерно до 20-х чисел июля. Одновременно специалисты приступают к уборке черной смородины.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в хозяйстве выращивают несколько сортов вишни, адаптированных к климату региона. Это позволяет продлить период созревания ягод и эффективнее организовать работу.

Основную часть урожая собирают с помощью современной техники, а плоды с отдельных деревьев — вручную, чтобы сохранить их качество.

В прошлом году хозяйство собрало около 1,3 тонны вишни. Сад еще не достиг полного плодоношения, но фермеры ожидают увеличения урожайности в ближайшие годы.

Грядущей осенью на территории планируют заложить новые сады, расширить посадки смородины и начать подготовку к строительству собственного перерабатывающего цеха.