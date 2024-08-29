Хозяйства Подмосковья подали 18 заявок на грант «Агростартап»

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Прием документов на участие в грантовом конкурсе «Агростартап» завершился в Подмосковье. В этом году жители региона подали 18 заявок.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что с помощью гранта можно получить субсидию до восьми миллионов рублей. Средства можно направить на покупку земли, животных, техники и другие цели. При этом в бизнес-проекте должно быть предусмотрено не менее 10% собственных средств и создание новых рабочих мест в течение пяти лет после конкурса.

Заявки на конкурс подали хозяйства из 13 округов Подмосковья. Активнее других оказались аграрии из Клина, Можайска и Луховиц. Среди направлений деятельности — коневодство, овцеводство, молочное животноводство, выращивание ягод, грибов, яблок, овощей и хмеля, пчеловодство и разведение рыб.

Комиссия приступила к рассмотрению заявок.

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