Хозяевам нелегальной постройки в Мытищах дали время на снос объекта

Фото: Пресс - служба Мытищи

В округе продолжается снос незаконных объектов. Суд апелляционной инстанции подтвердил законность требований администрации Мытищ о сносе самовольно возведенного объекта на Олимпийском проспекте, 20.

Пристройка к магазину с пунктом быстрого питания построена без соответствующего разрешения на строительство, с нарушением градостроительных норм и правил. Участок, на котором расположена постройка, изначально не предусматривался для дополнительного строительства. Там также не учитывались необходимые отступы от границ земельного участка и охранная зона электрокабеля.

Суд установил трехмесячный срок для добровольного сноса постройки. В случае невыполнения решения суда, самовольный объект будет демонтирован муниципальными службами.

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