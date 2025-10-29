Ветеран СВО из Химок Александр Александров стал участником программы «Герои Подмосковья». Под руководством главы округа Елены Земляковой он проходит стажировку в администрации муниципалитета и изучает работу управлений. Позже этот опыт он будет применять для развития своей малой родины.

Кадровая программа «Герои Подмосковья» направлена на помощь ветеранам СВО в получении новых знаний и применении своего опыта в мирной жизни. Один из 70 финалистов стал Александр Александров из Химок. В 2022 году он отправился в зону СВО добровольцем, а после возвращения решил продолжить служить на пользу обществу.

«По возвращению домой через некоторое время я начал понимать, что что-то не доделал. Хотелось послужить своему государству, народу, сделать что-то полезное, сделать вклад в развитие своего государства. С начала запуска программы „Герои Подмосковья“ я принял решение принять в ней участие», — рассказал он.

Всех участников проекта сопровождают опытные наставники. У каждого — свой куратор. Получать новые знания Александру помогает глава Химок Елена Землякова.

Сейчас ветеран проходит стажировку в администрации округа, изучает работу подразделений.

«Мои ожидания от программы — это получить советы, навыки и знания, которые можно применить на муниципальной службе. Стажировка позволяет выбрать правильное направление, чтобы работа была в удовольствие», — добавил Александр.

Программу реализуют в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Она стала продолжением федерального проекта «Время героев».