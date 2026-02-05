Хостел и котельную достроили на территории гольф-поля в деревне Раево

Объекты обслуживания гольф-поля построили в деревне Раево Одинцовского округа. Подмосковный стройнадзор выдал заключение о соответствии проектной документации. В проект инвестировали 1,1 миллиарда рублей.

В состав зоны обслуживания спорткомплекса вошел хостел с административными помещениями площадью 1,7 тысячи квадратных метров, мастерская-ангар для обслуживания, хранения и ремонта спецтехники, а также котельная. Все объекты уже достроили и подготовили к запуску.

«Ввод новых объектов позволит обеспечить полноценную работу гольф-клуба, улучшить условия для посетителей и персонала, а также поддержать развитие спортивной и рекреационной инфраструктуры округа», — отметили в стройнадзоре.

Гольф-клуб в Раево включает 18-луночное поле и всю необходимую инфраструктуру для спортсменов и персонала.