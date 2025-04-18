Хоровые коллективы из Лыткарина завоевали четыре диплома на областном конкурсе

Областной конкурс-фестиваль хорового искусства имени Струве, собравший 30 хоровых коллективов из музыкальных школ и школ искусств Подмосковья, прошел в Доме детского творчества. Лыткаринскую музыкальную школу представили два коллектива — младший и старший хоры, руководимые Ниной Кузнецовой и Ольгой Горбатовской соответственно.

В репертуаре младшего хора были русские народные песни, такие как «Звоны», «На горе-то калина» и «Корочка хлеба». Руководитель коллектива Нина Кузнецова отметила, что «Корочка хлеба» — пронзительное и сильное произведение, удивительно точно отображающее наше время.

Старший хор исполнил произведения «Улетай, на крыльях ветра», «Благослови душе», «Как у дедушки Петра» и «Песнь о далёкой Родине».

Выступления лыткаринских хоров принесли школе четыре диплома. Отдельные награды получили Виталий Макаров как лучший концертмейстер и Ольга Горбатовская как лучший хормейстер.

Фестиваль имени Струве проводится в Лыткарине раз в два года при поддержке Министерства культуры Московской области.