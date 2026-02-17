Хоровой фестиваль прошел в Лобне

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

В Лобне состоялся XIV открытый городской хоровой фестиваль памяти дирижера и композитора Федора Троицкого. Мероприятие прошло 15 февраля в обновленном концертном зале Дома культуры «Луговая», у истоков создания академического хора которого стоял маэстро.

Участниками фестиваля стали восемь музыкальных коллективов из Лобни, Истры, Электростали и Лыткарино. В программе концерта прозвучали классические произведения и народные песни. Особые овации гостей вызвало выступление ансамбля «Тынды-Рынды» в сопровождении гуслей и колесной лиры.

Фестиваль проводится ежегодно среди взрослых любительских хоров Москвы и Подмосковья. Его цель — сохранение и развитие певческих традиций отечественной хоровой культуры, налаживание творческих контактов и обмен опытом между коллективами.