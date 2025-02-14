Хормейстер из Балашихи стал лучшим работником культуры Подмосковья

В Подмосковье определены лучшие работники сельских учреждений культуры в рамках ежегодного конкурса, организованного Министерством культуры и туризма Московской области. Он направлен на выявление выдающихся сотрудников и учреждений, которые вносят значительный вклад в развитие культурной жизни муниципальных образований региона.
Среди победителей конкурса оказалась хормейстер первой категории муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Балашиха «Сельский центр культуры и досуга „Рассвет“ Надежда Виловна Петухова. Она посвятила более 30 лет своей творческой деятельности народному коллективу ансамбля русской песни „Подмосковье“. Этот ансамбль активно участвует в городских и районных мероприятиях и является лауреатом и дипломантом множества фестивалей и конкурсов на городском, областном, региональном и международном уровнях.
В этом году лучшими были признаны 36 работников сельских учреждений культуры, что подчеркивает важность их вклада в культурное развитие Подмосковья.
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