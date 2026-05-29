Хористы из Подмосковья выступили на музыкальном фестивале в Китае

29 мая в Китае прошел музыкальный фестиваль «Усинский соловей», в котором приняли участие хоровые коллективы из подмосковных городов Ступино и Королева. Это событие освещает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В делегацию вошли победители регионального фестиваля «Поющее Подмосковье»: хор «Хорошие ребята» из школы №4 города Ступино и сводный хор «Созвучие» из гимназии №9 Королева.

Юные исполнители представили зрителям программу, в которой традиции сочетались с современностью. Были исполнены русская народная песня «Во кузнице», композиции «Что такое Родина?» и «Ты — человек!», а также легендарная «Катюша» — ее спели на русском и китайском языках.

По завершении фестиваля участники из Московской области получили памятные сертификаты и подарки.