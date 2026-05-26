Хореографическую притчу о выборе в эпоху технологий показали в Химках

26 мая в Химках представили хореографическую постановку, в которой затронута тема выбора между человеческими чувствами и цифровой средой. В спектакле приняли участие 250 юных танцоров, а зрителям показали 53 танцевальных номера.

Постановка объединила элементы театра и хореографии и выстроена вокруг истории девочки Энн. Она выросла на книгах о любви и памяти и оказывается перед выбором между миром человеческих эмоций и цифровым пространством, где ключевую роль начинает играть искусственный интеллект. Сюжет раскрывает конфликт между живым опытом и технологической реальностью.

Над спектаклем работала команда под руководством автора идеи и сценария Елизаветы Мовродовой, бывшей артистки балета Государственного академического ансамбля народного танца имени И. Моисеева. Подготовка заняла около полугода, репетиционный период продолжался три месяца. В проекте были задействованы юные артисты из Химок, для многих из них это стало крупным сценическим опытом.

Режиссер-постановщик Александра Сиденко отметила, что участники не увидели итоговую версию постановки во время выступления. По ее словам, для них подготовят отдельный просмотр записи.

«Наши юные артисты выступали на сцене, но не увидели спектакль целиком — мы все записали и устроим для них особенный просмотр. Так каждый сможет полюбоваться своим выступлением и увидеть детали, которые остались за кадром во время шоу», — сказала Сиденко.

Проект стал заметным событием в культурной жизни округа. Он объединил большое количество участников и зрителей и поднял тему роли человеческих эмоций в условиях развития цифровых технологий.