Хореографический конкурс прошел в Волоколамске

Муниципальный фестиваль «Радуга талантов» собрал в Доме культуры «Текстильщик» танцевальные коллективы округа. Участники разного возраста — от дошколят до старших ребят — представили на конкурс Дома детского творчества свои лучшие номера.
Болельщики активно поддерживали конкурсантов, которые показали композиции практических всех жанров: от акробатических этюдов до этнических зарисовок.
Гран-при фестиваля в номинации «Народный танец» завоевало творческое объединение «Мечта» из Дома детского творчества. В номинации «Бэби» такую же награду присудили коллективу «Сказка» одноименного дошкольного отделения Ярополецкой средней школы.
В номинации «Эстрадный танец» жюри назвало сразу двух обладателей Гран-при. Победителями стали студия современного и эстрадного танца Dance Mode и Полина Козлова из танцевально-акробатического коллектива «Жар-птица» (Дворец спорта «Лама»).
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